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В Белгородском районе закрыли въезд в еще два села с отселением людей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Власти Белгородской области решили отселить людей из сел Петровка и Соловьевка Белгородского района и закрыть въезд в эти села, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

"На заседании оперативного штаба приняли решение - закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения, представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района. Все подробности в Министерстве строительства, в правительстве Белгородской области. Все, что касается нового жилья, единоразовых выплат, это Министерство социальной защиты или у главы (района - ИФ) Анны Петровны Куташовой", - сказал Гладков.

На следующей неделе с жителями сел проведут встречу и начнет работать комиссия по расселению.

28 августа оперштаб региона принял решение об отселении жителей сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского округа. Закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района.

С 19 августа в регионе закрыт въезд в пять населенных пунктов: в Грайворонском округе - в село Новостроевка-Вторая и в поселки Совхозный, Доброполье и Казачок; в Валуйском округе - в село Новопетровка. Их жители отселены с вывозом имущества.

С 23 июля ограничен доступ в 14 приграничных населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов, Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов, где обстановка с обстрелами наиболее тяжелая.

Кроме того, в 2022 году в 15 приграничных населенных пунктах был введен режим ЧС, жители отселены.

Всего в Белгородской области около 40 населенных пунктов закрыты для въезда в связи со сложной оперативной обстановкой.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Петровка Соловьевка Белгородский район Белгородская область
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