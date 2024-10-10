В Шебекине в результата обстрелов были ранены два человека

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области три населенных пункта были атакованы ВСУ, ранены два человека, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Город Шебекино в третий раз за день подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Бойцы самообороны доставили в районную больницу мужчину с осколочным ранением поясничной области. В настоящее время медики проводят все необходимые обследования, после чего примут решение о дальнейшем лечении", - написал Гладков.

Днем в Шебекинскую ЦРБ обратилась 17-летняя девушка, которая получила ранения при утреннем обстреле.

"Пострадавшую с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести", - уточнил губернатор.

По предварительной информации, в Шебекине в административном здании и в одном из помещений сельскохозяйственного предприятия повреждены остекление и фасады.

"Также осколками посечены 15 легковых автомобилей, один из которых загорелся. Пожарными расчетами производится ликвидация очага возгорания", - сообщил губернатор.

В селе Доброе Шебекинского округа в результате атак двух FPV-дронов поврежден цех производственного предприятия и загорелась сухая трава.

"Артиллерийскому обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. В результате прилета снарядов зафиксированы повреждения одного социального объекта, на остановке общественного транспорта и на линии электропередачи. Жители села временно остаются без света", - проинформировал Гладков.

Аварийные службы приступят к восстановительным работам, когда разрешит Минобороны.

Ранее в четверг губернатор сообщил, что в поселке Борисовка при атаке дроном припаркованного автомобиля был ранен водитель. Он госпитализирован.