Калининградский янтарный комбинат досрочно выполнил план добычи в 600 тонн

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") досрочно выполнило план добычи в 2024 году, сообщила пресс-служба предприятия.

На 2024 год комбинату был установлен план добычи янтаря-сырца в объеме 600 тонн. Извлечение минерала из недр было начато 1 марта, а рубеж в 600 тонн достигнут к концу рабочей смены 8 октября - на месяц раньше запланированного срока.

Добыча янтаря будет продолжена, что позволит увеличить итоговые показатели года, отметила компаняи.

В 2024 году КЯК добывает янтарь только на одном месторождении - в Приморском карьере. В прошлом году предприятие работало на двух месторождениях, одно из которых уже полностью выработано и теперь не используется. Поэтому в 2023 году комбинат добыл 630 тонн янтаря.

"В этом году мы задали высокую планку: довести объем добычи для Приморского карьера в 600 тонн. Несмотря на дополнительные усилия, связанные со сложным строением голубой земли (янтароносный слой - ИФ) в зоне ледникового размыва, с планом мы справились. Последние 50 тонн янтаря были извлечены в сложных геологических условиях. Для этого пришлось выполнить дополнительные бурения и переработать больший объем горных пород", - цитирует пресс-служба генерального директора комбината Михаила Зацепина.

Приморское месторождение янтаря в Калининградской области - крупнейшее в мире. Его мощности оцениваются более чем в 53 тысячи тонн. Этого достаточно для того, чтобы вести добычу еще на протяжении 100 лет.

КЯК наращивает объемы добычи с момента начала разработки этого месторождения в 1976 году. Тогда в Приморском карьере было извлечено 47 тонн янтаря.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК.