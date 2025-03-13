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Калининградский янтарный комбинат в 2024 году удвоил чистую прибыль

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") в 2024 году получило чистую прибыль в 1,3 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году, говорится в отчете компании.

Выручка от продаж выросла на 16,1% - до 5,96 млрд рублей.

Выручка от реализации янтаря-сырца составила 5,28 млрд рублей (рост на 20,8%), готовых янтарных изделий - 447 млн рублей (показатель за 2023 год не приведен).

Всего в 2024 году было переработано 9 тонн янтаря-сырца, изготовлено 176 тысяч изделий, из них в серебре 63 406 штук, в золоте - 2096 штук.

Реализация янтаря-сырца осуществлялась в России, Китае, Кувейте, Армении, Киргизии, Гонконге, ОАЭ, Сербии. На 11 аукционах продано 11 тонн 120 кг янтаря-сырца на 85 млн рублей.

Инвестиции в развитие предприятия в 2024 году составили 1,14 млрд рублей. Налогов выплачено 1,97 млрд рублей.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. В 2024 году КЯК добыл 627 тонн минерала.

Калининград Ростех КЯК Янтарный Калининградская область
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