Калининградский янтарный комбинат начал экспериментальную маркировку янтаря

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") приступило к эксперименту по маркировке янтаря и продукции из него с целью предотвращения нелегального оборота янтаря-сырца, сообщила пресс-служба "Ростеха".

"Маркировка янтаря и изделий из него стартовала на комбинате в ноябре и продлится ровно год – до ноября 2024 года. Эксперимент подразумевает разработку и запуск специальной информационной системы, которая позволит прослеживать весь путь янтаря-сырца – от момента добычи до конечного потребителя", - говорится в пресс-релизе.

Идентификация янтаря будет проводиться с помощью уникальных цифровых кодов. Их станут наносить на транспортную упаковку с камнем-сырцом – это контейнеры или зип-пакеты, в которых минерал идет с предприятия на продажу. В дальнейшем маркировать планируется и готовые изделия. Специальный код на украшениях подтвердит законность происхождения используемого в них минерала. Оператором эксперимента станет входящее в состав Ростеха НПП "Торий".

Идентификация янтаря затронет продукцию, как поставляемую из Калининграда на внутренний рынок России, так и экспортируемую в другие страны. Контроль соответствия качества и сопроводительной документации будет осуществляться на таможне в автоматическом режиме.

Промежуточные итоги эксперимента планируется подвести уже в январе 2024 года. А к концу срока эксперимента будет принято решение о возможном запуске системы маркировки янтаря уже на федеральном уровне – с принятием соответствующих нормативных правовых актов.

Система отслеживания станет основным инструментом в борьбе с нелегальным оборотом янтаря-сырца и повысит прозрачность российской янтарной отрасли, отмечает пресс-служба.

"За 10 лет с момента вхождения комбината в контур "Ростеха" нам удалось навести порядок в этом бизнесе, однако проблема "черных" добытчиков остается актуальной. Также остро стоит проблема фальсификата, когда под видом янтарных украшений продаются изделия из полимерных смол, стекла, пластмассы. Система маркировки позволит решить эти вопросы и в целом повысит доверие и спрос на балтийский янтарь, как на российском, так и на зарубежных рынках", - отметил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. В 2023 году КЯК уже завершил сезон добычи с показателем 630 тонн минерала.

По официальным данным УВД Калининградской области, из незаконного оборота в 2022 году было изъято 16,6 тонны янтаря на сумму более 25 млн рублей.

При этом эксперты заявляют, что за год незаконная добыча в регионе составляет до 60 тонн янтаря. В настоящее время она ведется в море дайверами при помощи специального оборудования. Полиция постоянно проводит рейды по пресечению этого незаконного промысла.