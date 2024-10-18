Китай обеспечивает рост импорта газа, не переплачивая за дорожающий СПГ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Китай в августе 2024 года увеличил общий импорт природного газа (по трубе и через СПГ) по отношению к тому же месяцу прошлого года (13,192 млрд куб. м) на 18% - до 15,593 млрд куб. м, сообщает Главное таможенное управление КНР. Это новый максимум для соответствующего месяца, а также второй по величине результат за историю таможенной статистики страны - больше было только в ноябре 2023 года (16,5 млрд куб. м).

Столь высокий результат был обеспечен опережающим ростом импорта сжиженного природного газа. Однако для Китая рост импорта СПГ не сопровождался ростом цены. Это могло быть обеспечено прежде всего за счет возможностей поставки по долгосрочным контрактам, а не спотовых покупок по максимальной цене.

Более детальную внешнеторговую сводку с разделением на экспортеров китайская таможня опубликует до конца недели.

Газопроводы

Поставки трубопроводного газа в августе 2024 года составили 6,7 млрд куб. м, что на 15% больше, чем год назад. Тем не менее, это чуть меньше рекордного показателя июля 2024 (6,8 млрд куб. м). В среднесуточном разрезе августовский импорт скорректировался до 216 млн куб. м с 219 млн куб. м в июле.

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки по трубе в годовом сравнении должны были вырасти прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири". Для других экспортеров объективные условия должны были быть также благоприятными, поскольку отопительный сезон завершился, и даже если в летнюю жару внутренний рынок перетягивает на себя какие-то объемы, то они не такие значительные, как зимой.

СПГ

Импорт СПГ в августе 2024 года вырос на 20% - до 6,84 млн тонн.

Опираясь на точные цифры (а не на расчеты), теперь можно уверенно отметить, что в поставках СПГ достигнут новый максимум для соответствующего месяца. Предыдущий августовский пик оставался за 2021 годом (6,68 млн тонн), и он был уверенно превзойден.

Это также максимальный объем импорта за месяц с начала года (традиционно пик импорта СПГ приходится на месяцы четвертого квартала).

Примечательно, что рост поставок не сказался на цене закупок газа Китаем. Средняя цена импорта СПГ составила $448 за тысячу кубометров после $451 в июле 2024 (в том месяце импорт был меньше - 6,537 млн тонн, но и доступность газа была меньше, так как многие заводы закрывались на профилактику). Такое поведение цены может говорить, что Китай как покупатель максимально использует объемные возможности долгосрочных контрактов, избегая разовых покупок по максимальной цене.

Однако на ценах в регионе в целом рост импорта все же сказался. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань), в августе 2024 года вырос до $490 за тысячу кубометров с $434 в июле.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".