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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Делегатов ПМЭФ-2024 будут возить на Lada Vesta Aura

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) будут возить на автомобилях Lada Vesta Aura, сообщил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов на городском промышленном совете.

"Также в этом году на площадке (...) в Тольятти мы запускаем автомобиль С-класса - бизнес-седан Lada Aura. Впервые презентовали (его - ИФ) прототип на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023), а уже в рамках ближайшего экономического форума автомобили Aura будут обслуживать гостей и делегатов этого форума", - отметил он.

Начало конвейерного производства автомобиля запланировано на III квартал 2024 года.

Lada Vesta Aura - удлиненная версия Lada Vesta. Автомобиль оснащён двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Салон Lada Vesta Aura удлинен на 25 см.

Петербургский международный экономический форум в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня.

Максим Соколов АвтоВАЗ Lada ПМЭФ Петербург Тольятти
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