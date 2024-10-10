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Рябков сказал, что РФ будет исходить из своих интересов при назначении нового посла в США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Москве будут исходить из интересов РФ в сроках назначения нового посла России в США, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как президент РФ решит, так и будет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли назначение нового посла РФ в Вашингтоне до или после президентских выборов в США.

"Привязка к выборам была искусственной всегда. И то, чем занималась администрация на тот момент президента (Барака - ИФ) Обамы, приписывая абсолютно немыслимые и абсурдные от начала до конца функции нашим диппредставителям, - это только укрепило нас в осознании, что независимо от того, есть на момент выборов в США в Вашингтоне посол РФ или там временный поверенный, - все равно продолжатся попытки американского так называемого истеблишмента очернять нашу линию, утверждать, что мы пытаемся как-то повлиять на исход выборов и так далее. Поэтому мы будем действовать, сообразуясь с нашим внутренним календарем, а не с американским", - сказал Рябков.

Ранее в четверг стало известно, что президент России Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

МИД РФ США Сергей Рябков
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