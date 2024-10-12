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Эрдоган призвал РФ и Иран активнее помогать Сирии противостоять угрозам от Израиля

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Властям России и Ирана нужно больше помогать Сирии противостоять военным угрозам со стороны Израиля, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Крайне важно, чтобы Россия, Иран, да и сама Сирия принимали больше эффективных мер для решения этой проблемы, которая опасна для территориальной целостности Сирии", - приводят его слова турецкие СМИ.

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Так Эрдоган прокомментировал авиаудары, которые Израиль периодически наносит по сирийской территории, в частности, по Дамаску.

"Мы будем защищать долговременное мирное урегулирование в Сирии (...). Израиль - самая серьезная угроза для регионального и глобального мира", - добавил президент.

Израиль Сирия Иран Россия Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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