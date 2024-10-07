ФАС предложила распространить возможность соглашений о стабилизации цен на все продукты

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект постановления правительства, позволяющий распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары.

Как отмечается в сообщении службы, с принятием документа соглашения о стабилизации цен можно будет заключать не только по социально значимым продуктам, но по любым продовольственным и непродовольственным товарам.

Участие бизнеса в этих соглашениях по-прежнему останется добровольным, подчеркнули в ФАС.

"По мнению ведомства, реализация постановления правительства РФ N662 (позволяет заключать соглашения о стабилизации цен на товары, внесенные в специальный перечень - ИФ) с учетом внесенных изменений будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан", - говорится в сообщении ведомства.

Изменения позволят распространить действие постановления N662 "для всех регионов на любые товары, за исключением тех, на которые введено государственное регулирование цен", отмечается в пояснительной записке к проекту постановления (текст самого документа еще не размещен на портале regulation.gov.ru).

"Решение об актуальности, целесообразности и возможности заключения соглашений каждый регион принимает самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации в данном регионе, как и самостоятельно определяет товары, в отношении которых заключаются соглашения в рамках предоставленных полномочий", - указано в пояснительной записке.

Сейчас в перечень товаров, в отношении которых можно заключать стабилизационные соглашения, включены: бескостные говядина, свинина, баранина; куры (кроме окороков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, соль, черный чай, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, шлифованный рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, белокочанная свежая капуста, репчатый лук, морковь и яблоки.