Глава Росагролизинга: беспилотная история в АПК развивается, но без человека пока тяжело

Павел Косов рассказал, как будут решаться задачи компании в новых условиях, и заменят ли автопилоты трактористов и комбайнеров

Павел Косов Фото: Пресс-служба

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вопросы обеспечения аграриев РФ сельхозтехникой и оборудованием всегда решались в основном с помощью государственной компании "Росагролизинг". Изменившиеся условия, связанные в том числе с уходом с российского рынка ведущих зарубежных гигантов сельхозмашиностроения, а также необходимость повышения технического и технологического уровня отрасли поставили перед компанией новые задачи.

О том, как они будут решаться, какую роль в этом призвана сыграть филиальная сеть, заменят ли автопилоты трактористов и комбайнеров, в интервью "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов.

- Участие "Росагролизинга" в Петербургском международном экономическом форуме в этом году совпало с началом реализации программы по созданию филиальной сети компании. Об этих планах "Росагролизинг" заявил весной. Первый филиал был открыт в дни работы форума в Петербурге. С чем связано это решение? Каковы параметры сети и какие задачи она будет решать?

- Мы всегда говорили, что в первую очередь развиваем наши цифровые сервисы. Но стратегически для себя приняли решение о том, что с учетом специфики отрасли и современных реалий надо параллельно развивать свою собственную филиальную сеть.

В первую очередь для того, чтобы стать ближе к нашим клиентам. Поэтому мы выбираем точки открытия филиалов таким образом, чтобы они охватывали максимальное количество аграриев из своей области и близлежащих регионов. Мы не будем делать сеть большой, число филиалов по всем округам не превысит десяток.

Первый филиал заработал в Петербурге. Он будет отвечать за северо-западные регионы. В планах - открытие филиалов в Ставропольском и Краснодарском краях, Саратовской, Амурской, Новосибирской областях, Липецкой и Тюменской областях, в Татарстане.

Основной KPI филиальной сети нацелен на развитие коммерческого лизинга. Мы начинаем активнее развивать коммерческое направление, потому что того требуют смежные отрасли и их инфраструктура. В этом нам должна помочь наша филиальная сеть.

Рассчитываем, что за счет этого у нас увеличится объем поставок. Конечно, филиалы будут заниматься в том числе и льготным лизингом, будут нашими помощниками на местах, но их основной KPI - развитие коммерции.

- Каковы показатели работы компании за первый квартал этого года?

- За этот период мы поставили аграриям более 4 тыс. единиц техники на сумму более 25 млрд рублей. Это на 37% больше, чем в первом квартале 2023 года. А прошлый год, кстати, был для нас рекордным по поставкам.

"Пирог продаж" у нас традиционный: половина техники самоходная, половина - прицепная. Среди самоходной в основном тракторы, комбайны. Тракторов больше, чем комбайнов, а все остальное - прицепное, навесное оборудование, которое закупается в огромных количествах. Сейчас у нас более 1 тыс. поставщиков. Это и заводы-производители, и дилерские центры, и торговые дома.

Так что объем поставок в этом году серьезно растет. Растет и спрос на технику, которую мы предлагаем, потому что, несмотря на все сложности, сохраняем для аграриев льготные условия, реализуем специальные акции, которые ориентируем под сезонный спрос и потребности тех, кто нуждается в технике. Так, на днях запустили летнее предложение "Выгодное лето", которое позволяет аграриям приобрести технику вообще без первоначальных вложений.

- Как это удается в нынешних условиях?

- Тут целый ряд факторов. В текущих экономических условиях наше предложение остается доступным, а значит еще более востребованным для обновления парка техники. Аграрии выбирают "Росагролизинг" потому, что во главе угла стоит поддержка, которую нам оказывает государство. У нас есть субсидия, которая позволяет держать низкую ставку - не более 6% годовых.

Плюс наша сбалансированная политика с точки зрения привлечения заемных средств. Мы очень активно используем все имеющиеся возможности - не только работаем с банками по привлечению кредитов, но и занимаемся размещением облигаций, входим в топ-5 лизинговых компаний по объему находящихся в обращении этих ценных бумаг. Недавно разместили пятилетний заем на 7 млрд рублей. А вообще у нас в обращении сейчас 36 млрд рублей в облигациях.

- В связи с чем возникла необходимость регистрации второй программы облигаций на 50 млрд рублей?

- Мы ежегодно увеличиваем объемы инвестиций в развитие АПК, поэтому нам нужны деньги, чтобы расширять программы насыщения отрасли современной техникой.

- Чем объясняется такой рост показателей в первом квартале этого года?

- Прежде всего, расширением области применения льготного лизинга. В перечень получателей техники и оборудования, кроме сельхозпроизводителей, теперь включены пищевые и перерабатывающие предприятия. Кроме того, теперь по лизингу мы можем поставлять автотранспорт, прицепы и полуприцепы, а также вагоны.

И уже направили нашим клиентам более 100 автомобилей и более 200 вагонов-хопперов по программе льготного лизинга.

Эффект дает и расширение коммерческого лизинга. В частности, в первом квартале инвестировали более полумиллиарда рублей в поставку туристических и междугородних пассажирских автобусов. Суммарный объем сделок коммерческого направления по итогам квартала составил около 5 млрд рублей.

- В последнее время аграрии все активнее используют на полях беспилотные летательные аппараты. Поставка дронов входит в программу льготного лизинга?

- Мы ещё несколько лет назад говорили, что это направление станет актуальным и будет набирать силу. Да, есть специфика, не везде, к сожалению, сейчас можно использовать дроны в силу абсолютно понятных причин. Тем не менее агродроны все больше и больше становятся частью технологического процесса в АПК.

Да, мы их включили в программу льготного лизинга. И заявки начали поступать. Уже две из них Минсельхоз согласовал для получения субсидий.

- Компания подключилась к реализации программы создания российского флота для транспортировки агропродукции. Во сколько оценивается потребность в таких судах? Что уже сделано?

- Этими вопросами занимаемся уже почти год, спрос на суда-зерновозы, на балкеры очень серьезный. Мы, к примеру, видим потребность в 61 судне.

Когда подключились к этим вопросам, то увидели, что у нас вообще нет проектной документации на строительство таких судов. Заказали документацию и сейчас являемся собственниками двух полных комплектов документов - на строительство судов водоизмещением 40 тыс. и 60 тыс. тонн.

Теперь работаем над тем, как скорее приступить к строительству этих судов. Мы очень надеемся, что это удастся сделать на российских верфях. Помимо этого, рассматриваем альтернативные варианты, разговариваем с нашими коллегами в других странах, в том числе о формах сотрудничества с ними в вопросах судостроения.

- И когда этот процесс приблизится к стапелю?

- Надеемся, что уже в этом году.

- Белорусская сельхозтехника на российских полях уже давно считается "своей". Какова динамика ее поставок? Планируете ли партнерство с производителями в других странах ЕАЭС? В дальнем зарубежье?

- Вообще приоритетом для нас является отечественная техника, но мы ориентируемся и на потребность аграриев. В 2023 году, к примеру, из дружественных стран поставили более 740 единиц техники на 5,2 млрд рублей.

Причем поставки белорусской техники, рынок которой стремительно развивается в республике, за два года увеличились на 42%. И речь не только о знаменитых белорусских тракторах. Спросом пользуются и комбайны.

У нас действует акция "Белорусские недели", в которую интегрирована субсидия, которую правительство Белоруссии предоставляет своим производителям. По этой акции мы получили заявки на поставку порядка 500 единиц техники, общая стоимость которой составляет 3,2 млрд рублей.

Сейчас по просьбе наших клиентов работаем с правительством Белоруссии над тем, чтобы увеличить срок лизинга на комбайны с сегодняшних пяти до восьми лет. Наши аналитики посчитали рентабельность и пришли к выводу, что при сроке лизинга до пяти лет аграриям выгоднее не новый комбайн покупать, а заказывать сезонные услуги. Поэтому необходимо увеличить срок лизинга.

Мы изучаем производственные мощности и других стран, готовы поставлять необходимую аграриям технику. Но для этого должны совпасть сразу несколько факторов: техника востребована, но в России нет своего подобного производства, и финансовые условия сделки должны быть приемлемы для агрария. В таких случаях мы, безусловно, будем наращивать объемы взаимодействия с производителями из других стран.

В настоящее время доля зарубежной техники в общем объеме поставок не превышает 5%. Причем в эту долю входят лишь узкоспециализированные машины и оборудование, которые сейчас в РФ не производятся и предназначены для небольшого круга отраслей. Локализация производства такой техники не имеет экономической целесообразности из-за незначительной потребности в ней. Поэтому ее ввозят из-за рубежа по параллельному импорту. Причем в структуре поставок из дружественных стран имеются точечные отгрузки китайской и иранской техники по индивидуальным запросам аграриев.

- Почувствовали ли вы рост спроса на отечественную технику после ухода с российского рынка ведущих мировых производителей сельхозтехники?

- Я бы не сказал, что уход зарубежных поставщиков является главной причиной увеличения количества клиентов, но влияние он оказал. В большей степени к нам обращаются, когда необходимо длинное доступное финансирование, когда просто за деньги технику уже сложно купить.

Если аграрий заменяет импортную технику на отечественную, то он выбирает наиболее выгодный вариант приобретения, и поэтому тот, кто раньше приобретал импортную технику, сегодня расширил круг наших клиентов.

Вообще лизинг сельхозтехники становиться все более популярным среди аграриев. За последние три года рост числа лизингополучателей составил в среднем 23%, при этом число наших клиентов в первом квартале этого года сравнялось с их числом за весь 2022 год.

- Некоторое время назад, говоря о цифровизации лизинговых процессов, вы сказали, что "Росагролизинг" скоро будет у каждого агрария в планшете.

- Уже даже не в планшете, в телефоне.

Мы развиваем маркетплейс, это и есть наш основной цифровой сервис, цифровая торговая площадка. Через систему личных кабинетов клиент, зарегистрировавшийся на ней, может делать абсолютно все - заказывать технику, покупать ее, оформлять договоры. У нас серьезно оцифрованы все процессы, проходят роботизированные сделки, когда человек вообще никакого отношения к процессу принятия решений не имеет.

Эта система настолько сейчас отточена, что при правильно оформленной заявке через 10-12 минут клиент уже получит одобренную сделку и договор, подписанный с нашей стороны. Мы этому уделяем очень серьезное внимание, инвестируем и время, и капитал в развитие цифровых процессов. Эта данность, которую нельзя обходить стороной.

Без "цифры" сегодня сложно. В прошлом году, к примеру, мы активно продвигали цифровые решения для комбайнов. То есть в комбайны к базовой комплектации добавлялись беспилотное вождение, идентификация "свой - чужой" в рамках хозяйства, системы, которые позволяют вести учет за тем, что у тебя происходит во время сбора урожая или во время каких-то сезонных работ.

- Значит ли это, что через некоторое время беспилотная техника заменит трактористов, комбайнеров, водителей? Как оцениваете ее перспективы в аграрном комплексе?

- Об этом сложно говорить. Вроде беспилотный трактор или комбайн - это классно и здорово. Но рабочие места тоже нужно создавать. Да, беспилотная история в АПК развивается, но все равно пока без человека достаточно тяжело.

Мы поставляем беспилотную технику, она работает на полях. Но все равно человек в процессе принимает активное участие.

- Недавно вы возглавили Объединенную лизинговую ассоциацию. Какие планы на этом посту?

- "Росагролизинг" вступил в Объединенную лизинговую ассоциацию в 2022 году. Мы очень активно включились в работу и за минувшие годы многие процессы изменили, направили их на повышение эффективности лизинга. Представители компании возглавляют три комитета в ассоциации - по рискам, по дилерам и юридический.

Вообще лизинг как продукт становится все более интересным и значимым. Это большой рынок, думаю, есть возможности для увеличения объема инвестиций. Более того, это очень серьезно коррелируется с теми нацпроектами, которые сейчас заявлены. Поэтому будем работать над популяризацией лизинга как инструмента, будем изучать новые ниши для его применения. Конечно, будем активно лоббировать интересы лизинговых компаний и лизингополучателей.

- Каков прогноз по поставкам техники на этот год?

- В прошлом году мы поставили аграриям порядка 15 тыс. единиц различной техники на 94,5 млрд рублей. Надеюсь, в этом году показатели увеличатся. По первому кварталу видно, что темпы набрали хорошие. Думаю, что год будет удачным.