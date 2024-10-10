Глава МИД Вьетнама поблагодарил Лаврова за помощь после тайфуна "Яги"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Вьетнам благодарен России за поддержку после тайфуна "Яги", заявил вице-премьер, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 19-го Восточноазиатского саммита .

"Хотел бы выразить мою благодарность правительству и народу России за их поддержку после тайфуна "Яги", - сказал Буй Тхань Шон.

Лавров в ответ заявил, что российская сторона на ВАС хотела бы концентрироваться на обсуждении действительно важных вещей, к их числу, наряду с региональными вопросами, относится и противодействие чрезвычайным ситуациям.

Спецборт МЧС 20 сентября доставил во Вьетнам гуманитарную помощь, чтобы помочь стране преодолеть разрушительные последствия тайфуна.