Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Фото: Sun Qing/VCG via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Правительство Вьетнама объявило эвакуацию более 325 тысяч человек и прервало работу нескольких аэропортов из-за быстро надвигающегося шторма "Кадзики", сообщает телеканал Channel News Asia.

Власти эвакуируют жителей пяти прибрежных провинций. Школы и общественные здания в этих регионах переоборудовали под временные убежища.

По данным Управления гражданской авиации Вьетнама, два аэропорта в провинциях Тханьхоа и Куангбинь закрыты. Авиакомпании Vietnam Airlines и Vietjet отменили десятки рейсов в этот регион и из него.

По данным метеорологов, тайфун, с порывами ветра до 166 км/ч, приближается к центральному побережью Вьетнама; он может усилиться и обрушиться на материк в понедельник днем.

Все рыболовецкие суда, оказавшиеся на пути следования тайфуна, отозваны в порты.

В правительстве Вьетнама заявили, что "Кадзики" может оказаться таким же мощным, как тайфун "Яги", который обрушился на страну в сентябре прошлого года, унес жизни около 300 человек и нанёс материальный ущерб на сумму около $3,3 млрд.

По прогнозам, эпицентр шторма окажется в районе между провинциями Тханьхоа и Нгеан на севере Вьетнама.

Channel News Asia отмечает, что "Кадзики" будет пятым по счету тайфуном, добравшимся до Вьетнама за этот год.

Вьетнам Куангбинь Vietnam Airlines Vietjet Кадзики
