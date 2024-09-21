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Россия направила гуманитарную помощь пострадавшему от тайфуна населению Вьетнама

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Вьетнама, пострадавшего от тайфуна "Яги" и наводнения, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

Гуманитарная операция была проведена по указанию президента РФ Владимира Путина и по поручению главы министерства Александра Куренкова.

Как сообщили в пресс-службе, Ил-76 доставил гуманитарный груз общей массой 35 тонн, в составе которого продукты питания, предметы первой необходимости и передвижные электростанции.

В сентябре на Вьетнам обрушился тайфун "Яги", из-за которого погибли более 230 человек.

Последствия тайфуна во Вьетнаме

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Вьетнам Яги МЧС РФ
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