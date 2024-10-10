Балльный принцип отбора управляющих для банкротств, инициированных ФНС, стартует 23 ноября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Новый балльный принцип отбора управляющих для банкротств, инициированных Федеральной налоговой службой , начнет действовать 23 ноября 2024 года, сообщил замглавы ФНС Константин Чекмышев на вебинаре "Интерфакса" "Готовимся к выбору арбитражных управляющих для процедур банкротства".

Изменение принципа отбора управляющих в упомянутых делах предусмотрено постановлением правительства РФ N634. На базе сервисов ФНС будет создан регистр арбитражных управляющих, куда информацию должны подавать их саморегулируемые организации (СРО). Документ регламентирует порядок начисления и списания баллов за участие в делах о несостоятельности. В частности, списание баллов предусмотрено за привлечение управляющего к административной или уголовной ответственности из-за нарушений в работе, за случаи взыскания с него убытков, признания действий управляющего незаконными.

Процедура будет начинаться после официальной публикации о начале отбора кандидатуры арбитражного управляющего. Затем СРО могут направлять в ФНС заявки в отношении своих членов вместе с данными о балльных оценках их результативности, а также аналогичную информацию по СРО в целом. Автоматический отбор будут устроен так: сначала исключаются заявки с баллами ниже среднего, затем победителя определят случайным выбором из оставшихся. Если заявки поступят только от одной СРО, то случайный отбор будет осуществляться из предложенных ею кандидатур.

При отсутствии кандидатов будет проводиться случайный выбор из всех включенных в регистр управляющих.

"Мы планируем раскрыть прямо на сайте программный код (...), и пускай ваши айтишники решат: случайный это выбор или не случайный, можно туда залезть, нельзя туда залезть", - сказал Чекмышев.

"Скажете, как лучше - сделаем обязательно", - сказал замглавы ФНС, напомнив о существовании механизма Bug Bounty (оплаты за нахождение уязвимостей и ошибок).

Изменение роли СРО и новые опции для управляющих

Новый порядок также косвенно влияет на роль СРО, которые тоже будут измеряться по своей эффективности. По новому порядку, СРО будет определять средний балл ее членов и больше этого значения не сможет указывать в заявках на участие в деле о несостоятельности.

По словам Чекмышева, коллективная цеховая эффективность теперь будет иметь значение, так как средний балл станет значим для участия в процедуре выбора управляющего в процедуры банкротства. "Конечно, это тоже должно мотивировать быть эффективным СРО в целом, а не держать у себя двух эффективных и сотню неэффективных арбитражных управляющих", - отметил он.

Кроме того, именно СРО будет от лица управляющих взаимодействовать с ФНС в случае спорных ситуаций по баллам. Согласно постановлению, обращение должно подаваться от имени СРО, обратил внимание Чекмышев. Из его выступления следовало, что СРО будет оценивать обоснованность претензий своего члена и в случае согласия с ним - направлять обращение в ФНС.

"Мы очень надеемся, что, в том числе, этот фильтр обоснованности реальности претензии будет пройден в СРО", - сказал замглавы ФНС.

Соглашение об информационном взаимодействии с ФНС уже подписали 11 СРО, еще несколько сообщили о своем намерении сделать это, свидетельствовал продемонстрированная на вебинаре презентация ФНС. Всего в России сейчас 52 СРО арбитражных управляющих.

Кроме того, новое регулирование подразумевает и новые возможности в работе для арбитражных управляющих. Для них создается специальный личный кабинет для коммуникации между арбитражным управляющим, СРО и налоговым органом. Это позволит управляющему быстро - "по кнопке" - получать доступ к данным ФНС о должнике, на которые он имеет право по закону, отметил Чекмышев.

Прогнозы

Он не стал давать конкретных прогнозов по поводу того, в каком количестве процедур в 2025 году управляющие будут отобраны по новым правилам.

Чекмышев напомнил о повышении с 300 тыс. рублей до 2 млн рублей минимальной суммы долга для инициирования процедуры банкротства основной части юридических лиц. В результате, по данным ФНС, число инициируемых дел о банкротстве снизилось в два раза. "Мы хотим подавать меньше заявлений (о банкротстве - ИФ), мы хотим, чтобы было меньше банкротств, мы хотим, чтобы было больше реструктуризаций", - сказал Чекмышев.

По оценке руководителя "Федрерсурса", заместителя гендиректора группы "Интерфакс" Алексея Юхнина, в 2025 года можно ожидать, что по новым правилам управляющие будут отбираться в 1 тыс.- 1,2 тыс. процедур.

По данным Федресурса (fedresurs.ru), в январе-сентябре 2024 года доля процедур в отношении юрлиц, инициированных ФНС России, составила 25,5% (13,4% в таком же периоде 2023 года). В 2023 году ФНС России выступила заявителем в 14,3% дел о банкротстве компаний (в 2022 году - в 23,1%).