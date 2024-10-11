Более 10% процедур личного банкротства россиян проводится во внесудебном порядке

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Каждый девятый россиянин, вошедший в личное банкротство в январе-сентябре 2024 года, сделал это во внесудебном порядке, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Доля внесудебных процедур существенно выросла на фоне увеличения их количества в 4,8 раза, до 38389.

На эти показатели повлияло упрощение доступа к процедуре банкротства с 3 ноября 2023 года. С этого момента пенсионеры и получатели пособий вправе инициировать через МФЦ собственное банкротство через год после начала исполнительного производства, ранее это было невозможно из-за наличия регулярных платежей от государства. Также этой процедурой было разрешено пользоваться гражданам, в отношении которых исполнительное производство ведется более семи лет. Кроме того, для всех был расширен диапазон долга, позволяющий запустить внесудебное банкротство. Теперь он составляет от 25 тысяч рублей до 1 млн рублей (ранее 50 тысяч - 500 тысяч рублей).

Эти изменения спровоцировали серьезный рост числа внесудебных процедур по итогам четвертого квартала 2023 года и первого квартала 2024 года (+181,5% к третьему кварталу и +59% к четвертому кварталу 2023 года соответственно). Но теперь темпы роста снизились и по итогам минувшего квартала прирост составил 3,4%.

По данным "Федресурса", на пенсионеров и получателей пособий пришлось соответственно 50% и 10% начатых в отчетном периоде дел, еще 13% - на граждан, исполнительное производство в отношении которых длится более семи лет. По общим правилам - при наличии завершенного из-за отсутствия имущества исполнительного производства - инициировали процедуру 26% заявителей.

Всего с сентября 2020 года по март 2024 года стартовали 67836 внесудебных процедур с общей суммой долга 30,68 млрд рублей. Завершены 41749 процедуры с задолженностью 17,14 млрд рублей, свидетельствует статистика.

Подавляющему большинству желающих инициировать процедуру во внесудебном порядке, которая осуществляется бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ), удается это сделать. В первые девять месяцев 2024 года успешными оказались 91,7% обращений, и процедура была запущена. Годом ранее число возвратов заявлений достигало 30%.

"Статистика говорит о том, что процедура востребована среди тех граждан, для которых она создавалась, растет уровень финансовой грамотности населения. Мы видим также, что заметно снизился процент возвратов поданных гражданами заявлений", - сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Судебная процедура

Суды признали банкротами 300 623 граждан, говорит статистика "Федресурса".

Темп прироста личных банкротств, идущих в судебном порядке, продолжает замедляться: до 20,3% по сравнению с 28,7% в тот же период 2023 года. Тогда суды признали несостоятельными 249 853 граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП).

В 1,9 раза чаще суды в отчетный период утверждали план реструктуризации долгов - принято 857 таких решений против 441 в аналогичный период годом ранее.

Как правило, граждане и ИП сами инициируют дела о собственном банкротстве: в январе-сентябре 2024 года так произошло в 96,7% случаев, годом ранее - 96,6%. На долю кредиторов приходилось 2,8% и 3,1% соответственно, налоговые органы инициировали банкротство в 0,4% дел.

Всего за время существования механизма личного банкротства с октября 2015 года суды признали несостоятельными 1,4 млн граждан и ИП.

"Обращает на себя внимание замедление темпов роста спроса на судебную процедуру. С одной стороны, этому способствует развитие института внесудебного банкротства, с другой - девятилетний срок существования процедуры, прирост банкротов среди населения приближается к своему плато", - говорит руководитель Федресурса, замгендиректора группы "Интерфакс" Алексей Юхнин.

Корпоративные банкротства

Количество корпоративных банкротств в России за три квартала 2024 года составило 6392, это на 26,1% больше, чем в январе-сентябре 2023 года (5069), следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе".

Данные также свидетельствуют о значительном сокращении темпов прироста числа банкротств компаний. В июле-сентябре 2024 года оно увеличилось только на 3,8% к аналогичному периоду 2023 года (2029 и 1954 соответственно), тогда как в первом квартале текущего года число корпоративных банкротств было на 53% больше, чем в январе-марте 2023 года, а во втором квартале - на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эту тенденцию могут поддержать принятые в конце мая текущего года поправки в закон о несостоятельности (ФЗ-107), которые повысили с 300 тысяч до 2 млн рублей минимальную сумму долга для инициирования процедуры банкротства основной части юридических лиц.

В отчетный период суды ввели 4698 процедур наблюдения в отношении компаний-должников. Это на 15,4% меньше, чем за девять месяцев 2023 года (5550). Наибольшее сокращение отмечалось в июле-сентябре 2024 года - 1225, тогда как в первом и втором квартале их было 1732 и 1741 соответственно.

"Следует отметить, что существенно снизилось количество предбанкротных процедур, а это может говорить о том, что кредиторы и должники все чаще находят компромиссы вне рамок дела о банкротстве и варианты реструктуризации долга, не прибегая к судебным процедурам", - прокомментировал ситуацию Алексей Юхнин.

Как и прежде, подавляющее большинство банкротств начинают конкурсные кредиторы: в 66,2% случая против 77,6% за три квартала 2023 года. Налоговые органы в отчетном периоде стали чаще инициировать дела о несостоятельности компаний: ФНС выступила заявителем в 25,5% дел против 13,4% за аналогичный период прошлого года. Должники по собственной инициативе начали свое банкротство в 8,1% дел (было 8,6%), работники инициировали 0,2% дел (было 0,4%).