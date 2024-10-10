Правительство снизило прогноз сбора зерна в России в 2024 году до 130 млн тонн

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В России в 2024 году сбор зерна составит около 130 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы. Такой новый прогноз урожая представил вице-премьер Дмитрий Патрушев на полях выставки "Золотая осень-2024".

"Валовой сбор зерна составит порядка 130 млн тонн, включая 83 млн тонн пшеницы", - сказал Патрушев.

Прежний официальный прогноз составлял 132 млн тонн, в том числе 84 млн тонн пшеницы.

"С учетом высокой технологичности наших сельхозпроизводителей по итогам года рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что к настоящему времени собрано 122 млн тонн зерна. "То есть продовольственная безопасность России полностью обеспечена, и уже сейчас существует неплохой потенциал для экспорта", - сказал он.

Говоря о предварительных итогах работы отрасли в 2024 году, вице-премьер сообщил, что в этом году российские аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями. "Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом - от засухи, во время уборки - от обильных осадков", - сказал он.

Сейчас в тяжелых климатических условиях завершают сбор урожая аграрии Сибири. Кроме того, продолжается озимый сев, и темпы не отстают от прошлогодних. На сегодня его площадь превысила 13 млн га.

Патрушев также сообщил, что в 2024 году завершается первый пятилетний цикл госпрограммы комплексного развития сельских территорий. За прошедший период на сельских территориях России появилось или было обновлено более 5 тыс. объектов коммунальной и социальной инфраструктуры. С начала действия госпрограммы обустроенное жилье получили свыше 185 тыс. семей. В целом госпрограмма охватит к концу года 14 млн человек.