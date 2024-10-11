Гладков сообщил о новом обстреле Шебекина и атаках дронов на три села

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области были атакованы город Шебекино и еще три села, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате прилета снаряда в трех частных домовладениях выбиты окна, осколками посечены фасады и заборы", - написал он в Telegram.

В селе Безымено Грайворонского муниципального округа в результате атаки БПЛА загорелся частный дом.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района FPV-дрон пробил кровлю административного здания.

"В селе Тишанка Волоконовского района вследствие сбросов взрывных устройств с беспилотника выбиты окна и посечены ворота частного домовладения. Кроме того, поврежден припаркованный легковой автомобиль", - уточнил губернатор.

Ранее в этот день Гладков сообщил об атаках беспилотников на Шебекино и еще три населенных пункта.