Поиск

Гладков сообщил о новом обстреле Шебекина и атаках дронов на три села

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области были атакованы город Шебекино и еще три села, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино в результате прилета снаряда в трех частных домовладениях выбиты окна, осколками посечены фасады и заборы", - написал он в Telegram.

В селе Безымено Грайворонского муниципального округа в результате атаки БПЛА загорелся частный дом.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района FPV-дрон пробил кровлю административного здания.

"В селе Тишанка Волоконовского района вследствие сбросов взрывных устройств с беспилотника выбиты окна и посечены ворота частного домовладения. Кроме того, поврежден припаркованный легковой автомобиль", - уточнил губернатор.

Ранее в этот день Гладков сообщил об атаках беспилотников на Шебекино и еще три населенных пункта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ДТП автобуса "Газпром добычи Астрахань" и бетономешалки погибли три человека

В "РАТМ Холдинге" прокомментировали задержание Эдуарда Тарана

Директор нижегородской швейной фабрики арестован за взятку чиновнику Минобороны

Снег уже лежит на 70% территории России

Снег уже лежит на 70% территории России

Факельное горение на нефтетерминале в Феодосии прекратилось

Военная операция на Украине

Десять беспилотников сбили за ночь в четырех регионах России

Лауреатами премии "Ясная Поляна" стали Ким Чухе и Леонид Юзефович

Лауреатами премии "Ясная Поляна" стали Ким Чухе и Леонид Юзефович

Что произошло за день: четверг, 10 октября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });