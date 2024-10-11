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В результате обстрелов Шебекина девять человек получили осколочные ранения

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Четверых пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое. Еще троих бригады скорой помощи везут в областную клиническую больницу, двое после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - написал он в Telegram.

По его данным, в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, перебита газовая труба. Также осколками посечены 11 легковых автомобилей. Произошло возгорание хозяйственных построек. Есть повреждения линии электропередач, добавил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
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