В результате обстрелов Шебекина девять человек получили осколочные ранения

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Четверых пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое. Еще троих бригады скорой помощи везут в областную клиническую больницу, двое после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - написал он в Telegram.

По его данным, в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, перебита газовая труба. Также осколками посечены 11 легковых автомобилей. Произошло возгорание хозяйственных построек. Есть повреждения линии электропередач, добавил глава региона.