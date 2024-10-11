В России в сентябре еда подорожала с начала года на 4,3%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В России в сентябре продукты питания к августу подорожали на 0,3%, сообщил Росстат. В августе по сравнению с июлем было отмечено их падение на 0,1%.

С начала года продукты подорожали на 4,3%, в годовом выражении - на 9,5%.

Эти показатели не учитывают алкоголь.

По данным Росстата, из молочных продуктов за месяц больше всего подорожало сливочное масло - на 5,1%. Цены на сметану выросли на 4,2%, стерилизованное молоко - на 3,6%, пастеризованное - на 3,4%. Рост цен на сыры, творог, кисломолочные продукты, сливки и другую продукцию составил от 1,3% до 2,8%. В целом молочная продукция подорожала на 2,7%, с начала года - на 7,8%, в годовом выражении - на 9,7%.

Цены на булочные и бараночные изделия, рис, манную крупу, пшено, горох и фасоль выросли от 0,6% до 1,8%.

Рост цен на мясо и птицу в сентябре составил 0,5%, причем цены на курятину снизились на 1,2%. С начала года это мясо подешевело на 4,5%, по сравнению с сентябрем прошлого года - на 2%.

Кроме того, цены на оливковое масло выросли на 2%, на подсолнечное масло - на 0,8%. Причем с начала года подсолнечное масло подорожало на 3,1%, в годовом выражении - на 4,2%.

Цены на яйца в сентябре снизились на 0,1%, но в годовом выражении они все еще на 23,7% выше. С начала года падение составило 19,6%.

Сахар в сентябре подешевел на 3,3%, в годовом выражении - на 2,4%. Но с начала года сохраняется положительная динамика на уровне 4,1%.

Цены на плодоовощную продукцию в минувшем месяце снизились на 4,2%, по сравнению с сентябрем прошлого года рост составил 14%. В сентябре больше всего подорожали апельсины - на 14,8%. Цены на огурцы выросли на 6,3%, лимоны - на 2,6%, бананы - на 1,7%, помидоры - на 1,6%. В то же время капуста подешевела на 23,8%, морковь - на 17%, картофель - на 15,8%, свекла - на 14,2%, виноград - на 10,5%, лук - на 9,6%, яблоки - на 8,9%.

Алкогольные напитки в сентябре подорожали на 0,8%, с начала года - на 6,4%, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - на 6,8%.