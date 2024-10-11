Цены на красную икру в РФ в сентябре выросли почти на 13%

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Цены на икру лососевых рыб в РФ в сентябре по сравнению с августом выросли на 12,6%, сообщил Росстат в пятницу.

Это самые высокие темпы роста на рынке рыбопродукции. Так, мороженая (кроме сельди), соленая, маринованная, копченая рыба, рыбное филе, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, сельди, а также рыбные консервы подорожали от 0,8% до 1,8%.

Резкий рост цен на красную икру объясняется снижением вылова лососей в этом году.

По предварительным данным Росрыболовства, он составил 228,671 тыс. тонн против 259,828 тыс. тонн в 2022 году. Причем вылов горбуши снизился почти до 140 тыс. тонн со 147 тыс. тонн в 2022 году. Выловы лососей в силу жизненного цикла их основного вида – горбуши сравнивают между четными и между нечетными годами. Причем лососевыми считаются нечетные годы (в 2023 году вылов составил 609 тыс. тонн), нелососевыми – четные.

По оценке Рыбного союза, производство красной икры в этом году составит 10-11 тыс. тонн против около 25 тыс. тонн в 2023 году.

Тем не менее эксперты отрасли считают, что дефицита красной икры, как и красной рыбы, на рынке не будет.