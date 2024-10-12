В Ингушетии заявили, что нападение на полицейских направлено на подрыв стабильности в регионе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал вооруженное нападение на сотрудников полиции республики бесчеловечным актом, направленным как против правоохранительной системы, так и стабильности в регионе.

"Вчера ночью злоумышленники совершили нападение на автомобиль, в котором находились сотрудники полиции и гражданские лица. Трое из них погибли. Они стали жертвами бесчеловечного акта, направленного не только против правоохранительных органов, но и против стабильности и безопасности в регионе", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы Ингушетии, правоохранители делают все возможное, чтобы раскрыть это преступление и привлечь виновных к ответственности.

По данным СУСКР по региону, в пятницу в 22:00 в Назрани близ федеральной трассы "Кавказ" неустановленные лица, находясь в автомобиле, обстреляли в автомобиль, в котором находились сотрудники МВД.

В результате нападения, по предварительным данным, погибли три человека, в том числе полицейский.

Дело расследуют по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По данным правоохранительных органов, погибшие - родной и двоюродные братья руководителя известного в регионе благотворительного фонда "Мубарак". Один из них работал в ППС Назрановского ОМВД. В момент нападения в машине также находился старший оперативный сотрудник республиканского ЦПЭ, который не пострадал.

Расследование уголовного дела взял на контроль прокурор Ингушетии Андрей Васильченко. Позже машину, на которой скрылись преступники, нашли подожженной на территории Северной Осетии. По одной из версии, нападавшие могут быть связаны с влиятельной баталхаджинской сектой, члены которой арестованы по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.