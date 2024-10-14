Минтранс предложил подключить 15 тысяч мусоровозов к госсистеме "Эра-Глонасс"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минтранс разработал порядок оснащения модулями государственной автоматизированной информационной системы "Эра-Глонасс" мусоровозов для сбора информации о транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как сообщила пресс-служба министерства, проект такого постановления опубликован на сайте regulation.gov.ru и проходит общественное обсуждение. Постановление должно распространить на мусоровозы действующий порядок оснащения транспорта для перевозки пассажиров и опасных грузов аппаратурой спутниковой навигации.

Минтранс отмечает, что в сфере обращения с ТКО в стране задействовано около 23 тысяч единиц транспорта, в том числе более 15 тысяч мусоровозов.

"Решением комиссии Таможенного союза в 2011 году было установлено, что выпускаемые в обращение транспортные средства, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора, подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации. Однако порядок ее установки на данный момент отсутствует. Именно для обеспечения автоматизированного сбора информации о транспортировании ТКО данный транспорт будет подключен к системе "Эра-Глонасс", - говорится в пресс-релизе министерства.

Мониторинг навигационной информации будет вестись для "предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, в том числе вследствие выгрузки их вне оборудованных полигонов".

Документ также устанавливает для оператора системы "Эра-Глонасс" срок в 20 рабочих дней на идентификацию аппаратуры спутниковой навигации с момента обращения владельца транспортного средства при условии предоставления всех предусмотренных правилами сведений.

Оператор системы "Эра-Глонасс" - государственное АО "Глонасс", созданное в 2015 году для исполнения президентских поручений по развитию госсистемы "Эра-Глонасс". Как сказано на сайте компании, к системе уже подключены более 11 млн объектов. У нее более 30 тыс. корпоративных клиентов, с ней сопряжены более 1 тысячи информационных федеральных и региональных систем.

Выручка АО "Глонасс" за 2023 год, по данным его бухгалтерской отчетности, составила около 4,2 млрд рублей (рост г/г в 2,3 раза), чистая прибыль - более 930 млн рублей (против 12 млн рублей убытка в 2022 году).