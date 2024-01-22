В двух областях весной начнется "пилот" по отслеживанию лесоперевозок по ГЛОНАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Рослесхоз планирует весной 2024 года начать эксперимент по интеграции данных между Федеральной государственной информационной системой лесного комплекса (ФГИС ЛК) и навигационной системой "ЭРА-ГЛОНАСС" в Архангельской и Ульяновской областях. С этой целью средствами ГЛОНАСС будут оборудованы лесовозы, лесозаготовительная и лесопожарная техника. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Рослесхоза и "Рослесинфорга" (федеральная лесоучетная организация).

С 1 января 2025 года оснащение средствами навигационного контроля станет обязательным для всей лесопожарной и лесозаготовительной техники.

Как отмечается в сообщении, Архангельская и Ульяновская области выбраны в качестве пилотных, поскольку первыми начали работать в единой информационной системе лесного хозяйства, которая объединяет в себе сведения Государственного лесного реестра, то есть содержит документы о лесах, их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничестве, а также собирает информацию об учете древесины и сделках с ней.

"В течение 2024 года к системе подключатся все регионы, что обеспечит единый подход к управлению лесным хозяйством и упростит получение государственных "лесных" услуг. Включение во ФГИС ЛК навигационных данных о передвижении лесной техники дополнит сведения об обороте древесины и позволит контролировать ее движение на всех этапах, включая начальный этап лесозаготовки, как только техника заехала в лес", - цитируются в пресс-релизе слова директора "Рослесинфорга" Павла Чащина.

По данным "Рослесинфорга", в 2023 году только в перевозках древесины и пиломатериалов были задействованы 157,8 тыс. автомобилей. Для лесосечных работ по информации Рослесхоза, в стране используется 16,14 тыс. единиц техники, из них почти 11 тыс. требуют оснащения сотовой и спутниковой связью. Лесопожарной техники в стране 14,64 тыс. единиц, из которых на 8,7 тыс. еще только предстоит установить систему ГЛОНАСС.

Информация от транспортного средства через систему "ЭРА-ГЛОНАСС" будет передаваться во ФГИС ЛК каждые 15 минут, или каждые 5 км, при движении автомобиля (на стоянке - каждые два часа). При отсутствии возможности передачи навигационной информации специальное устройство автоматически сохранит ее в своей внутренней памяти (для сохранения контроля за перевозками на территориях без покрытия спутниковой связью). Непосредственно во ФГИС ЛК навигационный пакет будет храниться в течение трех лет.

В ФГИС ЛК будут передаваться следующие данные: номер транспортного средства, скорость движения, категория транспортного средства, на каком виде топлива работает, нажата ли тревожная кнопка, включение и выключение зажигания, не вскрывается ли корпус аппаратуры спутниковой навигации и др.