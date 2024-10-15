Ректор МГУ сообщил о поступлении в университет в 2024 году 3 000 иностранцев

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Московский государственный университет имени Ломоносова в 2024 году улучшил показатели приемной кампании, также в этом году в вуз поступили 3 тысячи иностранных студентов, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Сильная сторона Московского университета - иностранные студенты. У нас 14 тысяч, и каждый год все больше и больше прибывает ребят из-за рубежа. В этом году мы тоже приняли 3 тысячи. И эти иностранные студенты из разных стран. И они хорошо учатся", - сказал Садовничий.

По его оценке, вуз этот учебный год начал "на подъеме".

"У нас все показатели лучше и выше, чем в прошлом году. Мы приняли 10 тысяч студентов на 1 курс, выше средний бал ЕГЭ у них, конкурс у нас 8 человек на место, заявлений было 80 тысяч. Таким образом мы отобрали лучших из лучших и среди них много победителей олимпиад", - добавил ректор.

Выпускниками МГУ в этом году стали 12 тысяч студентов, 30% из которых закончили вуз с отличием.

1мр 1пп 00

Copyright © 1989 - 2024 Interfax