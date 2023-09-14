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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Из 30 тысяч мест для бесплатного обучения иностранных студентов заняты 28 500

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Из выделенных правительством 30 тысяч бесплатных мест для иностранных студентов заполнены 28,5 тысячи, в основном на них поступили студенты из СНГ, сообщил телеканалу "Россия 1" глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он уточнил, что обучением в России чаще всего интересуются выпускники из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других стран СНГ.

Следующими, кто выбирает для себя обучение в российских вузах, идут страны ШОС и БРИКС.

"Китай, Египет в последнее время. В этом смысле данный год, мы считаем, не будет исключением, мы наберем заявленное количество", - подчеркнул министр.

Минобрнауки предоставляет бесплатное обучение иностранным студентам в российских вузах в рамках квоты правительства.

Валерий Фальков БРИКС Египет Китай Минобрнауки СНГ
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