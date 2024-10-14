"Росатом" ждет роста выручки от зарубежных проектов в 2024 году до $18 млрд

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" надеется в 2024 году получить выручку от зарубежных проектов в размере $18 млрд, сообщил глава компании Алексей Лихачев на экспортном форуме "Сделано в России".

"В этом году целимся в 18 млрд долларов зарубежной выручки", - сказал он.

В 2023 году она превысила $16 млрд: как сообщается в отчете о развитии бизнеса госкорпорации, речь идет о показателе в $16,2 млрд, что "больше половины общей годовой выручки корпорации". "Причем свыше 12 млрд долларов получено на рынках дружественных государств", - пояснялось в документе.

Как сообщалось, в целом выручка госкорпорации в открытой части (без гособоронзаказа) по итогам 2023 года была больше 2,6 трлн руб. "Среднегодовой рост за последние три года - около 34% по выручке. Такая же ситуация и с выручкой по зарубежной деятельности", - сообщал ранее Лихачев.