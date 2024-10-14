Мишустин призвал экспортеров шире использовать расчеты в национальных валютах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Расчеты в национальных валютах должны использоваться еще более широко при сделках экспортеров, этот механизм в совокупности с новыми финансовыми инструментами позволит проводить международные расчеты на справедливых принципах, заявил на пленарной сессии форума "Сделано в России" премьер-министр Михаил Мишустин.

"Доля расчетов в национальных валютах уже составила около 90% с отдельными нашими партнерами. Надо еще более широко использовать этот инструмент, а также другие, как традиционные, так и новые способы. Конечно, в рамках применяемого законодательства", - сказал он.

По его словам, это "позволит выстроить альтернативную отечественную инфраструктуру, которая обеспечит международные расчеты на справедливых принципах".

Мишустин также высказал уверенность, что Россия постепенно донастроит логистику для экспортных поставок несырьевых неэнергетических товаров. "Ограничения этих сервисов и цена снижают конкурентоспособность поставок из России. Наши усилия направлены на то, чтобы это поменять. Пропускная способность внутренней инфраструктуры должна соответствовать планам по ввозу и вывозу продукции, быть скоординирована от первого до последнего километра", - подчеркнул он.

Мишустин напомнил, что с 2025 года будет запущен обновленный нацпроект "Международная кооперация и экспорт", направленный на развитие несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) и рассчитанный до 2030 года. Ранее глава правительства говорил, что ННЭ из России к 2030 году в рамках реализации нового нацпроекта должен увеличиться на две трети к уровню 2023 года и составить 21,12 трлн рублей. В том числе, экспорт агропромышленной продукции в рамках нацпроекта должен увеличиться к 2030 году не менее чем в 1,5 раза по сравнению с показателем 2021 года - до более 4,7 трлн рублей.