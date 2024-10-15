Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ к ряду структур Shell 11 декабря

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд города Москвы принял к производству иск Генпрокуратуры РФ к ряду структур англо-голландской Shell, говорится в картотеке арбитражных дел.

Предварительное заседание суд назначил на 11 декабря. В случае признания дела по итогам заседания подготовленным, оно может быть рассмотрено в тот же день сразу после предварительного заседания.

Сумма исковых требований в определении суда не указана.

Как сообщалось, 2 октября Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд города Москвы иск к ряду структур Shell. Иск подан о взыскании ущерба за неисполнение обязательств, не уточнив суммы претензий. В Shell иск не комментируют.

Ответчиками значатся "Шелл Глобал Солюшнз Интернешнл Интернешэнл Б.В.", "Шелл Эксплорейшн Энд Продакшн Сервисез Б.В.", ООО "Шелл нефтегаз Девелопмент", "Шелл Интернешнл Эксплорэйшн Энд Продакшн Б.В.", "Шелл Сахалин Сервисес Б.В.", "Шелл Энерджи Юроп Лтд", "Шелл", "Шелл Сахалин Холдингз Б.В.".

Третьи лица - ООО "Газпром экспорт", Минэнерго РФ, ООО "Сахалинская энергия", "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд", правительство Сахалинской области.

Позднее стало известно, что Shell приняло решение о ликвидации последних российских юрлиц - "Шелл НефтеГаз Девелопмент (V)" и ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент", причем последнее является единственным российским ответчиком по иску Генпрокуратуры РФ. С ликвидацией "дочек" представительство концерна в России будет ограничено филиалом голландской Shell Exploration and Prod.Serv.(RF) B.V., который зарегистрирован по тому же адресу, что и дочерние компании и имеет того же генерального директора - Татьяну Иванову.

В 2022 году по указу президента России Владимира Путина оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd c британских Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия". Тогда, по условиям создания нового ООО, при учреждении компании "Газпром Сахалин холдинг" была положена доля в 50,00000001%. Иностранные совладельцы - японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового юрлица.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта, а также ущерба, нанесенного "Газпрому" отказом принять новую систему оплаты поставок российского трубопроводного газа в Европу.