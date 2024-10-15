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Правительство РФ увеличило экспортную квоту на сложные удобрения до 7,6 млн т

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило действующую до 30 ноября этого года экспортную квоту на сложные минеральные удобрения, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно подписанному постановлению, объем квоты на вывоз сложных минеральных удобрений увеличен с 7,3 млн т до почти 7,6 млн т.

Это позволит производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции в условиях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка, пояснила пресс-служба правительства.

Нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. В настоящее время ограничения действуют по 30 ноября 2024 года.

Общий объем квот на период с 1 июня по 30 ноября 2024 года был установлен на уровне почти 19,8 млн тонн, в том числе для азотных удобрений - 12,5 млн тонн, для сложных - около 7,3 млн тонн. В августе Минпромторг предложил увеличить квоту на вывоз сложных удобрений на 0,3 млн тонн - объем, не востребованный на внутреннем рынке.

Минпромторг РФ
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