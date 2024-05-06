Заморозка внутренних цен на удобрения продлена до 30 ноября

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мера по фиксации цен на удобрения для внутреннего рынка продлена до 30 ноября 2024 года, индексация цен не предусмотрена. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

Предельная стоимость удобрений в этот период останется на уровне 2022 года. Решение связано с принятием постановления правительства РФ о продлении квот на экспорт удобрений.

Цены на азотные и сложные удобрения для внутреннего рынка РФ были заморожены в июле 2021 года на фоне их сильного роста на внешних рынках. В соответствии с рекомендациями ФАС предельные цены на эти виды удобрений были проиндексированы в июне и сентябре 2022 года, декабрьская индексация была отменена.

"В настоящее время индексация не предусмотрена", - сообщила пресс-служба ФАС.

Ведомство на еженедельной основе проводит мониторинг цен на удобрения, факты превышения предельных цен не выявлены.

С 1 декабря 2021 года Россия также ввела нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Действие ограничений несколько раз пролонгировалось. На прошлой неделе правительство РФ приняло решение продлить квоты на вывоз удобрений до 30 ноября 2024 года включительно.