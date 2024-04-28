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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Правительство РФ продлило квоты на экспорт удобрений до 30 ноября

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило квоты на вывоз азотных и сложных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2024 года.

"Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 млн тонн, в том числе для азотных удобрений - более 12,4 млн тонн, для сложных - около 7,3 млн тонн", - сообщила пресс-служба кабмина.

Распределить объемы квот между экспортерами поручено Минпромторгу.

Нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. В настоящее время ограничения действуют по 31 мая 2024 года. Общий объем квот на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года составляет 16,95 млн тонн.

Правительство РФ Минпромторг
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