В РКН заверили, что блокировка в РФ сервиса Steam сейчас не планируется

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в настоящее время не планирует блокировку на территории РФ сервиса Steam, так как большинство требований по удалению запрещённого контента выполнены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В отношении сервиса Steam в настоящий момент ограничительных мер не планируется. Роскомнадзор фиксировал, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации", - сообщили в пресс-службе.

"В большинстве случаев компания выполнила требования Роскомнадзора. В общий сложности платформа удалила около 250 материалов. Ведомство ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом", - добавили в ведомстве.

В РКН обращают внимание, что согласно ст. 15.1 закона №149-ФЗ "Об информации" после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы - в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации.