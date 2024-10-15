Поиск

РКН по-прежнему не видит оснований для разблокировки Discord в РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) по-прежнему не видит оснований для снятия ограничений на доступ на территории РФ к мессенджеру Discord, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Обращаем внимание, что при использовании системы поиска материалов в Едином реестре запрещенной информации Роскомнадзора необходимо вводить в строку поиска ссылку (адрес) конкретной страницы с нарушением, а не доменное имя всего сервиса", - добавили в ведомстве.

В РоссииРоскомнадзор заблокировал мессенджер DiscordЧитать подробнее

Там напомнили, что доступ к мессенджеру Discord ограничен "в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

Ранее в соцсетях появилась информация об удалении из Единого реестра запрещенной информации, который ведёт РКН, ссылок на страницы сервиса Discord.

8 октября Роскомнадзор сообщил об ограничении на территории РФ доступа к Discord. По мнению Роскомнадзора, популярностью Discord среди геймеров, детей и подростков, "пользуются преступники, вербуя несовершеннолетних в "закладчиков" наркотиков, внушая им нормальность их употребления".

РКН Роскомнадзор Discord
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР заявил о росте более чем вдвое числа особо тяжких преступлений подростков-мигрантов

Турбизнес призвали не принимать экскурсионные группы в Казани в дни саммита

Апелляция поддержала взыскание в пользу Абсолют банка с Euroclear $41 млн

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

РФ забрала во временное управление производителя консервов "Главпродукт"

Дума попросит Минтруд обосновать список профессий со льготами для мигрантов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Госдума приняла закон о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков

Генпрокуратура РФ потребовала от Shell возместить более 1 млрд евро убытков

Россиянин получил 10 лет заключения за попытку воевать на стороне Украины

Суд РФ заочно приговорил к 14 годам колонии француза, воевавшего в рядах ВСУ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });