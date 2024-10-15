РКН по-прежнему не видит оснований для разблокировки Discord в РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) по-прежнему не видит оснований для снятия ограничений на доступ на территории РФ к мессенджеру Discord, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Обращаем внимание, что при использовании системы поиска материалов в Едином реестре запрещенной информации Роскомнадзора необходимо вводить в строку поиска ссылку (адрес) конкретной страницы с нарушением, а не доменное имя всего сервиса", - добавили в ведомстве.

Там напомнили, что доступ к мессенджеру Discord ограничен "в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

Ранее в соцсетях появилась информация об удалении из Единого реестра запрещенной информации, который ведёт РКН, ссылок на страницы сервиса Discord.

8 октября Роскомнадзор сообщил об ограничении на территории РФ доступа к Discord. По мнению Роскомнадзора, популярностью Discord среди геймеров, детей и подростков, "пользуются преступники, вербуя несовершеннолетних в "закладчиков" наркотиков, внушая им нормальность их употребления".