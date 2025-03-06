Discord обсуждает с банками выход на биржу

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американская компания Discord, создатель одноименного мессенджера, находится на ранней стадии переговоров с банками о выходе на биржу, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Discord рассматривала IPO еще в 2021 году, по данным осведомленных источников FT. Однако многие технологические компании и инвесторы поставили связанные с выходом на биржу планы на паузу в связи с политической и рыночной неопределенностью.

В текущем году ситуация должна измениться на фоне снижения процентных ставок и более дружественной к техсектору политики властей США, отмечает газета.

По данным PitchBook, в рамках инвестраунда в 2021 году Discord оценивали примерно в $15 млрд. Тогда она заинтересовала ряд крупных технологических компаний и отклонила предложение о покупке за $12 млрд со стороны Microsoft.

"Мы понимаем, что вокруг планов Discord на будущее много интереса, но не комментируем слухи и спекуляции, - цитирует FT заявление компании. - Мы по-прежнему сосредоточены на предоставлении наилучшего возможного опыта нашим пользователям и выстраивании сильного, устойчивого бизнеса".

Число ежемесячно активных пользователей Discord составляет 200 млн. Мессенджер особенно популярен среди геймеров.