Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Столичные правоохранители задержали подозреваемого в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска московского Главка установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания. Им оказался москвич 1973 года рождения", - написала Волк в своем телеграм-канале во вторник.

Как отметили в пресс-службе столичного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ, в ближайшее время мужчина будет доставлен в СК для проверки на причастность к совершению указанного преступления.

В столичной прокуратуре сообщили, что расследование уголовного дела находится на контроле в ведомстве.

Позднее в прокуратуре добавили, что задержанный является бизнес-партнером потерпевшего.

СК Москвы также сообщил, что "в ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия".

В ведомстве заявили, что по изъятому оружию будут проведены необходимые экспертизы.

Ранее во вторник в ГСУ сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) в связи с подрывом автомобиля в Юго-Западном округе столицы. В результате инцидента пострадали три человека, у том числе шестилетний ребенок.

По сообщениям СМИ, самодельное устройство взорвалось между капотом и лобовым стеклом в автомобиле Tank на Профсоюзной улице.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что одним из пострадавших является бизнесмен Виктор Мишачев. Согласно ЕГРЮЛ, Мишачев возглавляет либо является совладельцем более десятка кафе, ресторанов в Москве, Санкт-Петер