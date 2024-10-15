Одной из версий подрыва автомобиля в Москве считают коммерческий конфликт

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Приоритетной версией подрыва автомобиля предпринимателя на юго-западе Москвы является конфликт бизнес-интересов, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

В столичном управлении Следственного комитета РФ подтвердили эту информацию.

Три человека, в том числе бизнесмен, пострадали в результате ЧП на юго-западе Москвы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), сообщили в СКР.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что самодельное устройство взорвалось между капотом и лобовым стеклом в автомобиле Tank на Профсоюзной улице, в результате чего получили ранения и травмы три человека, в том числе ребенок.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что одним из пострадавших является бизнесмен Виктор Мишачев. Согласно ЕГРЮЛ, Мишачев возглавляет либо является совладельцем более десятка кафе, ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях.