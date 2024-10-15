Три человека пострадали в результате подрыва автомобиля на юго-западе Москвы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате подрыва машины на юго-западе Москвы, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

Дело заведено по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале ГСУ.

Пострадавшие доставлены в медучреждения города, отмечает СКР.

"Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - заявили в ГСУ.

В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что пострадавшему ребенку шесть лет. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование дела.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что самодельное устройство взорвалось между капотом и лобовым стеклом в автомобиле Tank на Профсоюзной улице, в результате чего получили ранения и травмы три человека, в том числе ребенок.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что одним из пострадавших является бизнесмен Виктор Мишачев. Согласно ЕГРЮЛ, Мишачев возглавляет либо является совладельцем более десятка кафе, ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях.