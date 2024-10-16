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Проект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалом прошел I чтение

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об отнесении к отягчающим наказание обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России.

Законопроект № 729112-8 вводит соответствующую законодательную новацию в часть 1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ.

Как отметил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные Следственного комитета (СКР), "в этом году число таких преступлений увеличилось в три раза - до 8 тыс. эпизодов".

Авторами проекта закона выступила большая группа депутатов нижней палаты парламента во главе с Володиным.

Инициатива вошла в пакет законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Он будет рассмотрен в приоритетном порядке до декабря этого года, сообщил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Госдума
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