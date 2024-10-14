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Правительство поддержало блокировку сайтов с незаконными услугами для мигрантов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило положительный отзыв на проект закона о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении мигрантам незаконных услуг, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом, после заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Законопроект № 729110-8 внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.

В нем содержатся поправки к статьям 106 и 151 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ранее Володин сообщил, что законопроект предусматривает "внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса". По его словам, эксперты оценивают емкость теневого рынка услуг для мигрантов в сотни миллиардов рублей в год.

Согласно проекту закона, блокировать предлагается информацию в интернете, "содержащую предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции".

Законопроект входит в пакет из пяти законопроектов, нацеленных на борьбу с незаконной миграцией, которые, как ожидается, Госдума начнет рассматривать уже на этой неделе.

Госдума Правительство Вячеслав Володин
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