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Яровая предложила ужесточить ответственность чиновников за нарушения в сфере миграции

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Должностные лица должны нести повышенную ответственность за нарушения законов в сфере миграции, заявила вице-спикер Госдумы, глава парламентской комиссии по вопросам миграции Ирина Яровая.

"В данном случае мы абсолютно учитываем и разделяем вашу позицию, что для должностных лиц уровень ответственности должен быть существенно выше", - ответила она на заседании Госдумы на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева.

С учетом того, что в совершение преступлении в этой сфере вовлечены разные субъекты, предусматривается возможность максимально использовать "все инструменты, устанавливающие такую ответственность совокупно, то есть это и лишение свободы может быть, и штраф, и запрет на занятие определенными видами деятельности", - сказала Яровая.

"У нас установлена дополнительная ответственность - запрет 10 лет заниматься определенными видами деятельности. Кроме того, установлена ответственность, помимо лишения свободы от 8 до 15 лет, в виде штрафа от 3 до 5 млн рублей", - добавила Яровая.

Госдума в среду рассматривает в первом чтении законопроект об усилении ответственности за незаконную миграцию.

Госдума Ирина Яровая КПРФ Николай Коломейцев
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