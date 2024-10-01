В СКР заявили о троекратном росте числа преступлений, совершенных нелегальными мигрантами

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Число преступлений, совершенных в РФ нелегальными мигрантами, выросло в этом году почти втрое, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

В сообщении ведомства говорится, что показатель вырос с 2880 до 8059. Также с 5868 до 9708 возросло количество преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов.

С 7 до 11 тысяч увеличилось число преступлений приезжих, получивших гражданство РФ менее десяти лет назад.

Такие данные, отметили в ведомстве, были озвучены в ходе совещания под председательством главы СКР Александра Бастрыкина.

"За восемь месяцев 2024 года иностранцами совершено более 26 тысяч преступлений (по всем правоохранительным органам), при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 12% числа тяжких деяний со стороны приезжих", - говорится в сообщении.

В СКР констатировали, что вызывает обеспокоенность агрессивное поведение детей иностранцев в школах, нарушения санитарных норм и правил дорожного движения водителями-мигрантами.

Отмечается, что в этом году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности (годом ранее - 59 преступлений). Многие приезжие оправдывают свои экстремистские установки религиозными воззрениями.