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Шольц готов напрямую обсуждать с Путиным урегулирование на Украине

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил о готовности вести прямые переговоры с президентом Владимиром Путиным для стабилизации ситуации на Украине, пишет Zeit.

"Пришло время, когда мы, помимо ясной поддержки Украины, должны сделать все возможное, чтобы выяснить: как добиться того, чтобы война не продолжалась вечно", - отметил Шольц.

Он уточнил, что контакты с президентом России он будет вести лишь при координации с партнерами ФРГ и при соблюдении "ясных принципов". Шольц добавил, что диалог также не должен идти без ведома Киева.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 13 октября, что каких-либо предложений о проведении телефонных переговоров Шольца с Путиным не поступало, но напомнил, что Путин остается открытым для контактов.

Бундестаг Дмитрий Песков Олаф Шольц Украина Германия Владимир Путин
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