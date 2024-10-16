Байден планирует на этой неделе встретиться с Шольцем, Макроном и Стармером

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, как ожидается, посетит на этой неделе Германию, где встретится с тремя европейскими лидерами, сообщает телеканал CNN.

"Байден, как ожидается, все же проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине на этой неделе, (...) поскольку главные поставщики оружия Украине решают судьбу будущей поддержки конфликта", - сообщил телеканал со ссылкой на трех европейских источников.

CNN напоминает, что четыре лидера изначально планировали встретиться 12 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским на немецкой авиабазе "Рамштайн", однако встреча была отменена, поскольку Байден отложил зарубежную поездку из-за урагана "Милтон".

Новой даты встречи контактной группы по Украине не называлось.