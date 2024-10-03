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Власти решили заменить бумажный аттестат экскурсоводов нагрудным бейджем с QR-кодом

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало изменения в постановления правительства для совершенствования экскурсионных услуг: для подтверждения квалификации гидов и экскурсоводов достаточно будет нагрудного бейджа с QR-кодом, сообщает пресс-служба министерства.

"Бумажный аттестат об успешном прохождении квалификационного экзамена отменяется: вместо него у специалистов будет нагрудный бейдж с фамилией, именем и отчеством на русском и английском языках и с фотографией. Это удобно и экономно, например, не нужно платить госпошлину за получение нового бумажного аттестата в случае его утери - намного проще распечатать еще один нагрудный бейдж. Кроме того, согласно принятому в этом году федеральному закону, на бейдж должен быть нанесен QR-код для быстрого перехода на единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков", - говорится в сообщении.

Если в реестре на сайте Минэкономразвития есть сведения о прохождении экскурсоводом аттестации, значит, специалист имеет право оказывать услуги туристам.

"Проверить это можно непосредственно перед началом экскурсии, наведя камеру телефона на QR-код бейджа. После 1 марта 2025 года проведение экскурсий без реестровой записи станет незаконным", - подчеркнули в пресс-службе.

Для обоснования своих знаний и опыта специалисты обязаны подтверждать квалификацию раз в пять лет.

В реестре размещается информация о наличии у экскурсоводов дополнительного профессионального образования, владении иностранными языками, указывается перечень субъектов, в которых специалист вправе оказывать услуги.

Также меняется подход к процедуре сдачи квалификационного экзамена. Если специалист хочет проводить экскурсии в нескольких субъектах, то решение об аттестации принимается по каждому из них.

Кроме того, появится возможность аттестоваться на проведение экскурсий в конкретном городе, а не в регионе в целом. Это упрощает подготовку специалистов к квалификационному экзамену. Предоставление недостоверных сведений для прохождения экзамена станет еще одним основанием для прекращения аттестации.

Минэкономразвития
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