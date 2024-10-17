Поиск

РЖД открыли движение по новому разъезду на БАМе в Хабаровском крае

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" открыли движение по новому разъезду 3536 км на перегоне Сектали - Эанга в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале.

"Новый разъезд построен по программе увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. Завершение комплексной модернизации на бамовской линии Новый Ургал - Комсомольск-на-Амуре, где находится объект, повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 48,6 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Разъезд строили с марта 2023 года. Строители уложили 2,5 км пути и 8 стрелочных переводов.

Отмечается, что перегон Сектали - Эанга и новый разъезд проложены через Буреинский хребет. Участок окружен реками, почвы здесь болотистые. Для защиты инфраструктуры от паводков насыпь в некоторых местах подняли до 4,8 м.

РЖД БАМ Транссиб Хабаровский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший главный нарколог России Брюн приговорен к семи годам колонии

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

В горах Сочи выпал первый снег

В Москве построят 12 новых станций метро

В Москве построят 12 новых станций метро

Что произошло за день: среда, 16 октября

В ЦБ заявили, что ставки при покупке товаров в рассрочку могут достигать 60% годовых

Средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 выросла до 19,78%

Арестован владелец АЗС в Чечне, где при пожаре и взрыве погибли четыре человека

Арестован владелец АЗС в Чечне, где при пожаре и взрыве погибли четыре человека

Правительство определило квоту на выдачу разрешений на проживание в России

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });