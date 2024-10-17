РЖД открыли движение по новому разъезду на БАМе в Хабаровском крае

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" открыли движение по новому разъезду 3536 км на перегоне Сектали - Эанга в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале.

"Новый разъезд построен по программе увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. Завершение комплексной модернизации на бамовской линии Новый Ургал - Комсомольск-на-Амуре, где находится объект, повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 48,6 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

Разъезд строили с марта 2023 года. Строители уложили 2,5 км пути и 8 стрелочных переводов.

Отмечается, что перегон Сектали - Эанга и новый разъезд проложены через Буреинский хребет. Участок окружен реками, почвы здесь болотистые. Для защиты инфраструктуры от паводков насыпь в некоторых местах подняли до 4,8 м.