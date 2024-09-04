РЖД открыли движение по новым путям еще двух перегонов БАМа в Хабаровском крае

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" открыли движение по новым путям на перегонах БАМа Новый Мир - Амурский и Могды - Орокот в Хабаровском крае. Об этом сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД").

Проекты были реализованы в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В рамках реконструкции перегона Могды - Орокот был построен новый разъезд, на котором смогут разъезжаться встречные поезда с условной длиной 71 вагон. На разъезде построен мост через реку Ирунгда, которая пересекает перегон и впадает в протекающую рядом реку Амгунь.

Двухпутная вставка построена на перегоне Новый Мир - Амурский. Участок расположен на обводненной территории, на подходе к однопутному мосту через Амур.

Новые объекты расположены на линиях Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре – Ванино, после завершения модернизации которых их провозная способность к концу 2024 года увеличится до 49 млн и до 82 млн тонн соответственно.