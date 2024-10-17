Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри принят Госдумой в первом чтении

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о запрете идеологии чайлдфри - пропаганды отказа от деторождения.

Проектом закона предлагается запретить информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе. В частности, поправки предлагается внести в статьи 10.6 и 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ.

Авторами инициативы № 724769-8 выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также большая группа депутатов и сенаторов.

Как ранее отметил Володин, положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка.

"Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка", - сказал спикер ГД журналистам.

По его словам, "цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей". "Не запретив это, мы не решим проблему демографии", - считает председатель Госдумы. По его мнению, "пропаганда бездетности - социально опасное явление".

Как отметила один из инициаторов проекта закона, депутат Госдумы Эльвира Аиткулова, законопроект предлагает запретить именно пропаганду отказа от деторождения, а не личное мнение. "Идеология бездетности сегодня буквально прошивает информационное пространство. Нам в первую очередь необходимо работать с тем деструктивным контентом, который от чайлдфри переходит к "чайлдхейт", устанавливает очень жесткие определения в отношении тех, кто сегодня имеют детей, вызывают к ним ненависть, и наша задача все это пресекать", - сказала Аиткулова журналистам в четверг.

Она также заявила о беспочвенности разговоров о связи законопроекта с введением налога на бездетность. "Никак наш пакет законопроектов с введением налога на бездетность не связан. Более того, этот вопрос в Госдуме не обсуждался", - добавила Аиткулова.

Административная ответственность

Также в среду Госдума приняла в первом чтении сопутствующую инициативу (724905-8) - о введении административной ответственности за нарушение запрета на пропаганду чайлдфри.

Законопроект вносит поправки в статью 6.21 КоАП РФ. Так, за пропаганду чайлдфри предлагается ввести штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Аналогичные нарушения, совершенные с применением СМИ или интернета, повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 4 млн рублей.

Если эти правонарушения были совершены среди несовершеннолетних, то они повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 2 млн рублей.

Меры ответственности за пропаганду среди несовершеннолетних с помощью СМИ или интернета возрастут и повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей; на юридических лиц - от 2 млн до 5 млн рублей.

Для иностранцев штрафы составят столько же, сколько для граждан РФ, но с административным выдворением за пределы России либо административным арестом на срок до 15 суток также с выдворением.