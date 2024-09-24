Госдума приступила к рассмотрению законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приступили к рассмотрению законопроектов о запрете пропаганды бездетности и движения "чайлдфри".

"Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность", - написал он в Telegram.

По его данным, "в тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей".

Рассматриваемые законопроекты предусматривают запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе, а также введение за нарушение запрета административной ответственности. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц, сообщил Володин.

Меры ответственности аналогичны тем, что ранее были приняты за пропаганду ЛГБТ и смены пола, добавил он.

23 сентября стало известно, что правительство подготовило положительные отзывы на эти законопроекты, но рекомендовало их доработать.