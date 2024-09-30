Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды чайлдфри не подпадет решение отказаться от рождения ребенка

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не будет распространяться на решение женщины отказаться от рождения ребенка, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка", - сказал Володин журналистам в понедельник.

По его словам, "цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей". "Не запретив это, мы не решим проблему демографии", - считает председатель Госдумы.

"Пропаганда бездетности - социально опасное явление", - подчеркнул Володин.

Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также большая группа депутатов и сенаторов стали авторами соответствующих проектов законов. Законопроекты внесены в Госдуму 25 сентября.

Первым из проектов законов предлагается запретить информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе. В частности, поправки предлагается внести в статьи 10.6 и 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ.

Вторая инициатива предусматривает введение административной ответственности за нарушение запрета и вносит поправки в статью 6.21 КоАП РФ. Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц.

В инициативе предполагается ввести штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Аналогичные нарушения, совершенные с применением СМИ или интернета, повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 4 млн рублей.

Если эти правонарушения были совершены среди несовершеннолетних, то они повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 2 млн рублей.

Меры ответственности за такие же нарушения с помощью СМИ или интернета возрастут и повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей; на юридических лиц - от 2 млн до 5 млн рублей.

Для иностранцев штрафы составят столько же, сколько для граждан РФ, но с административным выдворением за пределы РФ либо административным арестом на срок до 15 суток с выдворением.